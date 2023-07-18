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العراق يستعيد قطعةً أثرية من سويسرا

القطعة المُعادة، عبارة عن جداريَّة مصنوعة من الصخور الجبسيَّة منقوش عليها حصان وعربة تحمل ثلاثة أشخاص محاطين بأشجار النخيل
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القطعة الأثرية
القطعة الأثرية
العراق آثار سرقة الآثار أحمد الصحاف

أربيل (كوردستان 24)- استعاد العراق قطعةً أثرية من سويسرا، وذلك ضمن آلاف القطع الأخرى التي تعرّضت للسرقة بعد عام 2003، خاصةً إبان سيطرة تنظيم داعش على مساحاتٍ واسعة من البلاد.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة، أحمد الصحاف، إن العراق استلم قطعة أثريَّة عراقيَّة آشوريَّة من سِوِيسْرَا، تعود للقرن السابع قبل الميلاد.

والقطعة المُعادة، عبارة عن جداريَّة مصنوعة من الصخور الجبسيَّة منقوش عليها حصان وعربة تحمل ثلاثة أشخاص محاطين بأشجار النخيل.

ويبلغ طول القطعة (64 سم)، وارتفاعها (41 سم) ويبلغ سُمكها ( 9سم)، وتقف على قاعدة معدنيَّة.

يأتي ذلك، في وقتٍ لا يزال فيه أكثر من 8000 قطعة مفقودة، من بينها قطع أثرية تعود لآلاف السنين من بعض أقدم المواقع في الشرق الأوسط.

وتعرّض الكثير من تاريخ العراق الثقافي للتدمير والإتلاف والسرقة خلال سنوات سابقة،  مع تزايد التجارة غير المشروعة للآثار المنهوبة.

 

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