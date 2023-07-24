سیاسة

15 قتيلا و26 جريحا في حرائق غابات بشمال الجزائر

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط الجزائر الحرائق

أربيل (كوردستان 24)- أسفرت حرائق غابات اندلعت في أنحاء الجزائر خلال موجة الحر الشديد عن مقتل 15 شخصا وإصابة 26 على الأقل وتخللتها عمليات إجلاء جماعي، وفق ما أعلنت السلطات الاثنين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن البلاد سجلت في المجموع 97 حريقا في 16 ولاية لكن أعنفها اندلعت في بجاية والبويرة وجيجل وأسفرت عن 15 قتيلا و26 جريحا على الأقل ليل الأحد الاثنين.

ووصلت هذه الحرائق التي أججتها رياح شديدة، إلى مناطق سكنية في الولايات الثلاث، حيث تم إجلاء 1500 شخص مهددين بالنيران.

وأوضحت الوزارة أن عمليات الإطفاء مستمرة في ست ولايات هي بومرداس والبويرة وتيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة، وذلك بمشاركة "13 رتلا متنقلة و3050 عون، تم تعزيزها صباح اليوم بـ12 رتلًا متنقلة و1200 عون إضافي".

وبحسب البيان، لا تزال 12 طائرة منتشرة في هذه الولايات الست، بما في ذلك مروحيات مكافحة حرائق تابعة لسلاح الجو و"طائرة الاطفاء ذات السعة الكبيرة".

تأتي هذه الحرائق في خضم موجة حر في العديد من دول البحر الأبيض المتوسط، سجلت خلالها درجات حرارة قياسية.

يتوقع أن تصل الحرارة إلى 48 درجة الاثنين في بعض مناطق الجزائر، ما يساهم في تجفيف الغطاء النباتي ويجعله أكثر عرضة لنشوب الحرائق.

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