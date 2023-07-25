سیاسة

عضوان في الكونغرس الأمريكي يدعوان الى استعادة لويس ساكو لوضعه الطبيعي

author_image سوار أحمد
کوردستان لويس ساكو الكونغرس الأمريكي

أربيل (كوردستان 24)- دعا عضوان في الكونغرس الأمريكي اليوم الثلاثاء، إلى استعادة بطريرك ورئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، لوضعه الرسمي.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أعرب عضوا الكونغرس الأمريكي إليسا سلوكين وعضو الكونجرس الأمريكي جون مولر عن قلقهما إزاء قرار سحب حفل 147 رقم 2013 من الكاردينال لويس ساكو.

ودعا النائبان، رئيس الوزراء الإتحادي إلى استعادة صلاحيات الكاردينال لويس ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق وحول العالم.

وأعرب عضوا الكونغرس، عن قلقهما، إزاء القرار الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا، بخصوص اعتقال الكاردينال لويس ساكو ويعتبرانه استهدافا لقادة المكون المسيحي من خلال القانون.

واصدر الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد في وقت سابق، مرسوماً جمهورياً بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، الخاص بتعيين البطريرك لويس ساكو، بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومتولياً على أوقافها.

وأكد الكاردينال ساكو لدى وصوله إلى أربيل، في 21 تموز يوليو الجاري، أنه لا يوجد أي مسوغ  قانوني يُسحب فيه من رمز ديني ووطني وعالمي مرسوم الاعتراف بأنه رئيس كنسية وله وصاية على أملاكها، مشيرا إلى أنه "باق في إقليم كوردستان لحين سحب رئيس الجمهورية لمرسومه".

وأعربت الولايات المتحدة في 18 تموز الجاري، عن قلقها إزاء "مضايقات" سياسية يتعرّض لها بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق الكاردينال لويس روفائيل ساكو، مناشدة إياه العودة إلى بغداد، بعد قراره التوجه إلى أربيل.

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