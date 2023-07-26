صحة وبیئة

محافظتان عراقيتان تعطّلان الدوام الرسمي غدا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

author_image سوار أحمد
العراق الديوانية واسط عطلة درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظتا الديوانية وواسط، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلن محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد في بيان، "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس 27-7-2023 في مؤسسات الدولة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وافساح المجال للأخوة المعزين بإحياء ليلة عاشوراء الأمام الحسين".

واستثنى البيان من التعطيل، "الدوائر الخدمية والامنية والمصارف لإكمال اجراءات توزيع رواتب الموظفين".

بدوره قال محافظ واسط محمد جميل المياحي، إنه "من اجل فسح المجال امام المؤمنين لأداء مراسم الزيارة واحياء ليلة عاشوراء الامام الحسين عليه السلام ونظراً لارتفاع درجات الحرارة تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 27 / 7 / عطلة رسمية في واسط".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف