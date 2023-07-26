محافظتان عراقيتان تعطّلان الدوام الرسمي غدا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظتا الديوانية وواسط، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلن محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد في بيان، "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس 27-7-2023 في مؤسسات الدولة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وافساح المجال للأخوة المعزين بإحياء ليلة عاشوراء الأمام الحسين".

واستثنى البيان من التعطيل، "الدوائر الخدمية والامنية والمصارف لإكمال اجراءات توزيع رواتب الموظفين".

بدوره قال محافظ واسط محمد جميل المياحي، إنه "من اجل فسح المجال امام المؤمنين لأداء مراسم الزيارة واحياء ليلة عاشوراء الامام الحسين عليه السلام ونظراً لارتفاع درجات الحرارة تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 27 / 7 / عطلة رسمية في واسط".