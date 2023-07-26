سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يوافق على تخصيص 3 مليارات دينار لتنفيذ مشاريع خدمية بدهوك

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني مشاريع خدمية دهوك

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 26 تموز 2023، على تخصيص أكثر من ثلاثة مليارات دينار لتنفيذ عدة مشاريع خدمية في محافظة دهوك.

وأعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، أن "رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني وافق على تخصيص مبلغ مالي قدره 3 مليارات و11 مليون دينار، لإنشاء عدة مشاريع مياه في محافظة دهوك". 

وأضافت الدائرة، أن ذلك يأتي "في إطار تنفيذ برنامج عمل الكابينة الحكومية التاسعة لتوفير المزيد من الخدمات للمواطنين في جميع مناطق إقليم كوردستان".

وتتضمن المشاريع ما يلي: مشروع ماء دهوك، مشروع ماء أطراف دهوك، ومشروع ماء عقرة/ آكري.

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