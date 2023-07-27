أمن

سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار سيارة ملغّمة في السيدة زينب جنوبي دمشق

لافتاً إلى أن "الانفجار هو الثاني خلال الـ 48 ساعة في المنطقة ذاتها".
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انفجار السيدة زينب بريف دمشق / المرصد السوري لحقوق الإنسان
انفجار السيدة زينب بريف دمشق / المرصد السوري لحقوق الإنسان
سوریا انفجار سيارة مفخخة ريف دمشق قتلى وجرحى

أربيل (كوردستان 24)- أسفر انفجار عنيف في منطقة السيدة زينب بريف العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان

وقال المرصد، "فارق 3 رجال حياتهم، متأثرين بإصابتهم نتيجة تفجير سيارة مفخخة أمام فندق سيدة الشام بالسيدة زينب بريف دمشق قبل قليل".

وأضاف: "وبذلك، يرتفع عدد القتلى إلى 4 بينهم سيدة، إضافة لإصابة 6 آخرين بينهم أطفال بجروح متفاوتة، في حصيلة غير نهائية".

وأشار المرصد إلى أنه "وثق قبل قليل، مقتل سيدة وإصابة 3 من أطفالها في حصيلة أولية لتفجير سيارة" في ريف دمشق، مؤكداً أن "التفجير جاء تزامناً مع الاستعداد لإحياء عاشوراء في المدينة، وتوافد عرب وأجانب إلى أماكن المراسيم".

وأكد أن "الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة أمام فندق قرب مقر عسكري للميليشيات الإيرانية" في مدينة السيدة زينب بريف دمشق، لافتاً إلى أن "الانفجار هو الثاني خلال الـ 48 ساعة في المنطقة ذاتها".

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