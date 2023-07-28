دولة في الكاريبي توقِف إصدار جوازات السفر لمواطني إقليم كوردستان والعراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة سانت كيتس ونيفيس أو اتحاد القديس كريستوفر ونيفيس، وهي دولة في جزر الكاريبي، تعليق إصدار جوازات السفر للعراقيين.

وأعلنت الدولة الكاريبية، الجمعة، إضافة العراق إلى قائمة الدول التي لم يعد بإمكان مواطنيها التقدم للحصول على جواز سفر سانت كيتس ونيفيس.

ووفقاً للإجراءات الجديدة، لن يتمكّن مواطنو العراق وإقليم كوردستان من التقدّم بطلب الحصول على جواز سفر سانت كيتس ونيفيس.

وقالت حكومة اتحاد القديس كريستوفر ونيفيس، إنها ستعلّق جميع الطلبات التي تقدّم بها مواطنون عراقيون، كما لا يمكن إعادة تقديم الطلبات المرفوضة سابقاً.

ومنذ عام 1984، منحت دولة سانت كيتس ونيفيس الشرعية على إصدار جوازات السفر والمواطنة للأجانب عبر برنامج استثماري.

ولعدة سنوات، حصل عدد كبير من مواطني إقليم كوردستان والعراق مقابل مبالغ طائلة، على جوازات سفر لـ سانت كيتس ونيفيس خاصة بالاستثمار، تسمح لهم السفر إلى معظم الدول من دون تأشيرة.

وكانت جمهورية الدومينيكان، علقت في شهر مايو أيار 2022، طلبات مواطني إقليم كوردستان للحصول على جوازات السفر.

وفرضت الحكومة البريطانية- الاسبوع الفائت- على حاملي جوازات السفر من الدومينيكان التقدم للحصول على تأشيرة للراغبين بزيارة المملكة المتحدة.