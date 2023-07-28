مقتل 4 مقاتلين تابعين للإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا بقصفٍ تركي

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل 4 مقاتلين مجنّدين ضمن صفوف "الدفاع الذاتي" التابع لهيئة الدفاع بالإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، في قصفٍ تركي، حسبما أفاد الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية.

وقالت "القوات الديمقراطية" في بيانٍ لها، الجمعة، إن طائرة تركية مسيّرة استهدفت مساء الجمعة قرية "خربة خوي" بمنطقة عامودا، أسفر عن مقتل 4 من مقاتلي الدفاع الذاتي.

من جانبه، أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 4 عسكريين وإصابة أكثر من 8 آخرين، جراء قصفٍ جوي نفّذته طائرة مسيرة تركية استهدف معسكر تدريب في الأكاديمية التابعة لـ”قسد”، غرب ناحية عامودا بريف الحسكة".

يأتي ذلك بعد يومٍ واحد من قصفٍ مماثل استهدف سيارتين على الطريق بين قريتي تل معروف وخزنة بريف قامشلي الشرقي، أسفر عن مقتل 3 عسكريين تابعين للإدارة الذاتية.

ومنذ مطلع 2023، نفّذت تركيا 29 قصفاً جوياً عبر طائراتٍ مسيرة على مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرقي سوريا، تسبب بمقتل 48 شخصاً وإصابة أكثر من 39 آخرين.