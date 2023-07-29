سیاسة

اجتماع بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني خلال هذا الاسبوع

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أكد مصدر مطلع لكوردستان24 ان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني أرسل رسالة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني يطلب فيه عقد اجتماع بين الطرفين.

وبحسب معلومات مراسل كوردستان24 عن المصدر "فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني استجاب لرسالة المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني وأعرب عن استعداده لعقد احتماع".

ومن المقرر ان يزور وفد من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال هذا الاسبوع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني لعقد الاجتماع بين الطرفين.

وسيكون محور الاجتماع الرئيسي بين الجانبين هو الانتخابات البرلمانية الكوردستانية والتي تجري رئاسة إقليم كوردستان محادثات مع الاحزاب السياسية الكوردستانية بشأنه، ويعد هذا الاجتماع الثالث بين الحزبين منذ المصادقة على مشروع قانون الموازنة العراقية العامة.

وكان الحزبين الكورديين قد اجتمعا خلال تموز الجاري، حيث زار وفد من الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة بافل طالباني وبعضوية كل من درباز كوسرت رسول وجعفر شيخ مصطفى وشالاو علي عسكري، المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني في أربيل، واجتمع الطرفان لبحث العلاقات الثنائية والعديد من القضايا المتعلقة بإقليم كوردستان والعراق، خاصة إجراء الانتخابات.

وفي وقت سابق كشفت كوردستان24 "ان 25 من شباط فبراير من العام القادم مقترح لاجراء انتخابات برلمان كوردستان".

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