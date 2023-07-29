رئيس إقليم كوردستان يشارك في عزاء شقيق رئيس الإمارات سعيد بن زايد آل نهيان

أربيل (كوردستان 24)- شارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت 29 تموز 2023، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في مراسم عزاء الراحل سعيد بن زايد آل نهيان، شقيق رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، بحسبما أفاد بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان.

وأضاف البيان أن "رئيس إقليم كوردستان باسمه وبالنيابة عن الرئيس مسعود بارزاني وشعب كوردستان، قدم تعازيه ومواساته لرئيس الإمارات وأسرته وشعب الإمارات، سائلاً المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع عفوه ورحمته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

من جهته، "قدم رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شكره وتقديره للرئيس نيجيرفان بارزاني على الزيارة وتقديم التعازي والمواساة".