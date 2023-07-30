بوتين: مستعدون لمواجهة مع "الناتو" اذا اقتضت الحاجة

أربيل (كوردستان 24)- اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ان بلاده مستعدة لمواجهة الناتو اذا اقتضت الحاجة، مشيرا في الوقت نفسه الى انه لا احد يريد الحرب الا اذا اضطرت موسكو لها وقال بوتين ان روسيا ستبدأ بإرسال الحبوب الى الدول الافريقية مجانا.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عن نتائج القمة الروسية الإفريقية الثانية التي جرت فعالياتها في مدينة بطرسبورغ يومي الخميس والجمعة الماضيين، "لا أحد يريد حدوث مواجهة بين روسيا وحلف "الناتو" ولكن إذا أراد أحد فنحن مستعدون"

وتحدث الرئيس الروسي عن الامكانيات التي تتمتع بها افريقيا وشدد على ضرورة ان تستغلها تلك البلاد لصالح شعوبها وليست لصالح الدول المهيمنة والاستعمارية الغربية

وأضاف "أفريقيا بحاجة إلى الاستقرار في السياسة الداخلية من أجل تطوير الاقتصاد ولديها تعاون في المجال العسكري التقني مع روسيا، والدول الأفريقية لا تطلب من روسيا صدقات بل يحاولون إيجاد مشاريع مقبولة للطرفين".

وبخصوص الحرب في أوكرانيا، قال بوتين "خطة السلام حول أوكرانيا وصفقة الحبوب لا علاقة لهما ببعضهما البعض والدول الأفريقية تفكر بشكل صادق في كيفية إنهاء الأزمة في أوكرانيا."

واشار الى ان بلاده لا ترفض مفاوضات السلام لكن عدد من نقاط المبادرة الأفريقية يصعب تنفيذها، على سبيل المثال، وقف إطلاق النار، أوكرانيا تشن هجوماـ ولهذا من الصعب الرجوع إلينا في هذه الحالة.