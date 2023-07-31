فؤاد حسين: أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الخليجية

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الإثنين، أن أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الخليجية، فيما أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي الى أن مشروع الربط الكهربائي مع العراق طموح.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة جاسم محمد البديوي إن "أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الخليجية، وأن السياسة العراقية الخارجية قائمة على تطوير العلاقات"، مؤكدا أن "العلاقات بين العراق ودول التعاون الخليجي متينه وقوية".

وأضاف، أن "الربط الكهربائي مع الخليج والسعودية كان محور أساسي من بين النقاش"، مبينا "أننا نشجع دخول الشركات الخليجية للعراق".

وتابع أن "الحكومة الحالية تعمل على تنويع الاقتصاد وتقديم الخدمات ولديها خطة واضحة في استثمار الغاز"، لافتا الى أنه "تم التطرق الى المنتدى العراقي- الخليجي الذي سيعقد في الشارقة".

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة أن "مجلس التعاون الخليجي يعمل على ضمان أمن وازدهار العراق وتقوية العلاقات، ونحتاج للمضي قدما في توطيد العلاقات بين العراق والدول الخليجية"، موضحا أن "الربط الكهربائي مع العراق مشروع طموح".

وأوضح، أن "هناك خططا خليجية لربط الاقتصاد العراقي"، مشيرا إلى أن "العراق يقوم بدور كبير في إدارة الملفين الإقليمي والدولي".