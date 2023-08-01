وزارة الموارد الطبيعية تؤكّد قُرب انتهاء أزمة البنزين في الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، عن قُرب انتهاء أزمة البنزين في الإقليم، بعد السماح باستيراد نحو 71 مليون ليتر من البنزين شهرياً.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، اليوم الثلاثاء، إنها "كثّفت من جهودها لحلِّ مشكلة نقص البنزين خلال الأيام الأخيرة في إقليم كوردستان".

وأضاف البيان الذي تابعته كوردستان 24: "بعد الترخيص للشركات بتاريخ 30/7/2023، سيتم استيراد 71 مليون ليتر من البنزين شهرياً إلى إقليم كوردستان".

مؤكّداً أنه "سيتم حلّ مشكلة نقص البنزين في وقتٍ قصيرٍ جداً".

وخفّضت الحكومة الاتحادية في الـ 10 يوليو تموز الماضي، حصّة الإقليم من إمدادات البنزين، ما تسبب بحدوث أزمة في الإقليم، متزامناً مع زيادة الطلب.

وتحتاج محافظة أربيل، بما فيها إدارة سوران المستقلة، إلى مليونين ونصف مليون إلى 3 ملايين ليتر من البنزين يومياً.

وفي وقتٍ سابق، أوضح قائممقام مدينة أربيل، نبز عبد الحميد، أن سبب ارتفاع أسعار البنزين، "يعود لزيادة الطلب عليه"، مؤكّداً أن حكومة إقليم كوردستان تبذل جهودها لحل المشكلة.

وقال عبد الحميد في حديثٍ لـ كوردستان 24: "بالإضافة إلى مئات آلاف المركبات في أربيل، هناك آلاف أخرى تدخل يومياً إلى المحافظة من مدن عراقية لأغراضٍ مختلفة، يمكننا أن نعتبر هذا الأمر أحد أسباب ارتفاع أسعار البنزين".

وأضاف: "هناك سببٌ آخر، وهو أن الحكومة الاتحادية كانت ترسل من حينٍ لآخر كميات من البنزين إلى مدن الإقليم، لكن منذ 20 يوماً توقّفت عن ذلك".