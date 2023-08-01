القوات الأمنية تلقي القبض على إرهابي وتعثر على أسلحة وأعتدة بعدة مناطق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء 1 آب أغسطس 2023، تمكن الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على إرهابي في نينوى والعثور على أسلحة وأعتدة بعدة مناطق.

وذكرت الخلية في بيان، أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق السادسة عشرة والسابعة عشرة وقيادة المقر المسيطر طوزخورماتو التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، تم نصب كمين محكم في قرية العريج وعلى أثره ألقي القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في ناحية حمام العليل بمحافظة نينوى وجرى تسليمه إلى جهة الطلب ميدانيا وأصوليا".

وأضافت، أنه "قامت مفارز الاستخبارات العسكرية في واجبات أخرى وبعد البحث والتفتيش من ضبط مكدسين اثنين، الأول يحتوي على (38) عبوة ناسفة على شكل قنبلة هاون محلية الصنع و (50) كيسا بداخلها مادة C4 المتفجرة في منطقة الزنبرانية جنوب بغداد والثاني يحتوي على (29) عبوة ناسفة على شكل جلكان سعة 20 لترا محلية الصنع بداخلها مادة TNT شديدة الانفجار أطراف قرية الخشاملة التابعة إلى قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين وقد تكفلت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتدميرها موقعيا ".