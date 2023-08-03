مسرور بارزاني: نتطلع إلى دور المجتمع الدولي في دعمنا للتخفيف من آلام أخواتنا وإخواننا الإيزيديين ومعاناتهم

أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 3 آب (أغسطس) 2023، بياناً بمناسبة الذكرى التاسعة للإبادة الجماعية التي ارتكبها إرهابيو داعش بحق الإيزيديين في منطقة سنجار ومحيطها، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تنفيذ اتفاق سنجار من أجل إعادة البناء، وعودة النازحين إلى ديارهم.

وفيما يلي نص البيان:

قبل تسع سنوات، تعرّضت سنجار وضواحيها لهجوم وحشي اقترفه إرهابيو داعش، وأسفر ذلك عن إبادة وفقدان وتشريد الآلاف من سكنة المنطقة.

وفي هذه الذكرى المؤلمة، نحيّي بإجلال وإكبار جميع ضحايا هذه الإبادة، كما نثمّن عالياً صمود وتضحيات قوات بيشمركة كوردستان بقيادة فخامة الرئيس مسعود بارزاني، التي حطّمت ودحرت بأيديها أسطورة إرهابيي داعش، وحرّرت سنجار، مسطّرة بذلك ملحمة تاريخية.

وفي الوقت الذي نشيد فيه بكافة الدول التي اعترفت رسمياً بجرائم إرهابيي داعش ضد الكورد الإيزيديين وصنفتها إبادةً جماعيةً، فإننا نتطلع إلى دور المجتمع الدولي في دعمنا للتخفيف من آلام أخواتنا وإخواننا الإيزيديين ومعاناتهم.

وما يؤسف له هنا، أنه وبعد تسع سنوات على الفاجعة، لم تُطبّع الأوضاع في سنجار إلى الآن، في حين تعجز أخواتنا وإخواننا الإيزيديون عن العودة إلى مساكنهم، بالإضافة إلى تعطّل عملية إعادة الإعمار نتيجة سيطرة الميليشيات والمجاميع المسلحة غير القانونية وفرض نفسها على المنطقة.

وإذ نجدد، في هذه المناسبة، دعمنا للمطالب المشروعة لأخواتنا وإخواننا الإيزيديين مع وجوب إنهاء الوضع غير الطبيعي الذي تعيشه المدينة، فإننا نؤكد على تنفيذ اتفاق سنجار، بما يشمل إخراج القوات غير القانونية من أجل إعادة بناء المنطقة بمساعدة من الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي، وإعادة زمام سلطتها إلى أهلها الأصليين.

ننحني احتراماً وتعظيماً لشهداء الإبادة الجماعية في سنجار وعموم شهداء كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

03 آب 2023