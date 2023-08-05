الولايات المتحدة تعلن عن إنجاز 85 بالمئة من قنصليتها الجديدة في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المفتش العام بوزارة الدفاع الأميركية، أن نسبة إنجاز العمل في القنصلية الأميركية الجديدة بأربيل بلغت 85 في المائة.

جاء ذلك، ضمن التقرير الذي قدّمه المفتش العام للوزارة إلى الكونغرس في الـ 3 يوليو تموز الفائت، مؤكّداً أن القنصلية ستكون جاهزة في الـ 8 يوليو تموز 2024.

كما تضمّن التقرير الذي يشمل الفترة من الأول مايو أيار 2023 وحتى الـ 30 يونيو حزيران من العام ذاته، التاريخ الأولي لانتهاء المشروع في الـ 11 مايو أيار 2022.

وكان القائم بأعمال القنصل العام للولايات المتحدة في أربيل، روبرت بالادينو، توقّع في وقتٍ سابق أن القنصلية الأميركية الجديدة ستكتمل بحلول نهاية 2022.

وعزا مفتش وزارة الدفاع تأخّر إتمام بناء القنصلية، إلى تفشي فيروس كورونا عام 2019 ، وما رافقه من إغلاق المشاريع المتعلقة بالأمن والتغييرات التي طرأت على العمل والأمن الدبلوماسي والفني.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع مع نهاية ديسمبر كانون الثاني 796.1 مليون دولار، مع توقّعاتٍ بإجراء عدد من التغييرات تشمل إصلاحات عدد من معدات البناء ومستلزماته.

وكان القنصل الأميركي العام في أربيل، إيرفين هيكس، اعتبر في الـ الأول من يناير كانون الثاني 2023، أن مبنى القنصلية الجديد الذي تبلغ تكلفته 800 مليون دولار، رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة "لن ترحل إلى أي مكان"

في الـ 6 يوليو تموز 2018، وُضِع حجر الأساس لمبنى القنصلية الأميركية الجديد في أربيل والتي تقع على طريق مصيف صلاح الدين، بمساحةٍ إجمالية تبلغ 206 ألف متر مربع.

وتعمل شركة EYP الأميركية على بناء القنصلية الجديدة، ومن المقرر توظيف نحو 1000 شخص ضمن مجالات مختلفة.

ولدى المبنى الجديد أحدث الأنظمة الذكية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، واستخدام الطاقة الشمسية والنظيفة لتوليد الكهرباء .

كذلك نظام حماية وأمن تحت الأرض والحماية من الهجمات الجوية والصاروخية ، وأنظمة الدفاع الجوي لمواجهة هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ.

وتتألف القنصيلة الجديدة من عدة مبانٍ ومكاتب، فضلاً عن مساحة خضراء كبيرة ومواقف للسيارات، وتعتبر أكير قنصلية أميركية في العالم.

ويمتلك العراق سجلين دبلوماسيين أميركيين، الأول بوجود أكبر سفارة للولايات المتحدة في بغداد وهي أكبر سفارة في العالم بمساحة تقدّر بـ 440 ألف متر مربع، وأكبر قنصلية في العالم والجاري بناءها في أربيل.