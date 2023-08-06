السوداني: لا يوجد أي قرار بشأن التنازل عن الأراضي العراقية

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد 6 آب أغسطس 2023، انه لا وجود لأي قرار بشأن التنازل عن الأراضي العراقية.

وتحدث السوداني مع المواطنين مباشرة عبر برنامج الوطن والناس الذي يعرض على العراقية الإخبارية، قائلا ان "الحديث حول التنازل عن أراض عراقية يهدف إلى تظليل الرأي العام والتزييف وتشويه الحقائق"، لافتا الى انه "بعد 2003 لم يتخذ أي قرار حول التنازل عن الأراضي العراقية لا من قبل هذه الحكومة أو الحكومات السابقة".

وأثارت أطراف عراقية، خلال الأيام الماضية، جدلاً بشأن ما وصفتها بـ"التنازلات" الحكومية إلى الكويت في ملف ترسيم الحدود و"التخلي" عن ناحية أم قصر الحدودية، فيما حذر نواب وسياسيون من ذلك، وسط حراك لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي لمناقشة الملف.

وأججت تصريحات لوزير خارجية الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح، الذي زار بغداد في وقت سابق، وتحدث عن "وعود" عراقية بشأن إزالة منازل عراقيين في أم قصر، الضجة في الأوساط السياسية والشعبية في العراق.

وتحدث النائب عن محافظة البصرة عامر عبد الجبار عن أن "هناك وثائق رسمية تؤكد وجود تنازل بالحقوق العراقية لصالح الكويت، ومنها أم قصر، وهذا ما لم نقبل به، وتم جمع تواقيع من نواب من كتل مختلفة بهدف إصدار قرار برلماني ملزم يصوت عليه البرلمان، يمنع أي تنازل عن الحقوق العراقية لصالح الكويت".

في المقابل، نفى محافظ البصرة أسعد العيداني الاتهامات والتأويلات، وأكد، في تصريحات صحافية مساء أمس الثلاثاء، أن "قضية ميناء أم قصر، وترسيم الحدود، سُوقت سياسياً، وأن نواباً يشوهون الحقيقة حول بيع العراق أراضي إلى الكويت" وفق ما ذكر "العربي الجديد".

وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، أطلق ناشطون ومدونون وسم "أم قصر عراقية"، رافضين ما اعتبروه "تنازلا" عنها.

وحددت الأمم المتحدة، في العام 1993، الحدود البحرية والبرية بين البلدين، إثر احتلال العراق للكويت، في العام 1990، إذ تُعدّ الحدود الكويتية العراقية منطقة أمنية مخترقة بعد عام 2003، كما يقول خبراء عسكريون، حيث تنتشر عمليات تهريب الأفراد، وقطع السلاح، والمخدرات.