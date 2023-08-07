القوات الأمنية تُطيح بإرهابيين اثنين أحدهما مسؤول ما يسمى بـ"الشرطة الإسلامية"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية يوم الاثنين، إلقاء القبض على مطلوبين اثنين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في كركوك، فيما أشارت إلى أن أحدهما كان مسؤول على ما يسمى الشرطة الإسلامية.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، والمتضمنة ملاحقة ما تبقى من فلول عصابات داعش الإرهابي، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في محافظة كركوك، من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان، أن "المتهمين كانا ينتميان الى عصابات داعش الإرهابي واحدهما كان مسؤول على مايسمى بالشرطة الاسلامية والمسؤول عن تفخيخ وتفجير منازل منتسبي الأجهزة الأمنية، أما الآخر فقد اشترك في قتال قوات البيشمركة مرتدياً الزي القندهاري"، مشيرا الى انه "لدى التحقيق معهما ومواجهتهما بالأدلة والمعلومات اعترفا صراحة قيامهما بهذه الجرائم".

ووجهت وكالة الاستخبارات، المواطنين، بـ"ضرورة الإسراع في الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144 للتبليغ على الخارجين عن القانون بغية ملاحقتهم والقبض عليهم".