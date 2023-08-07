سیاسة

القوات الأمنية تُطيح بإرهابيين اثنين أحدهما مسؤول ما يسمى بـ"الشرطة الإسلامية"

author_image سوار أحمد
العراق القوات الأمنية اعتقال ارهابيين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية يوم الاثنين، إلقاء القبض على مطلوبين اثنين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في كركوك، فيما أشارت إلى أن أحدهما كان مسؤول على ما يسمى الشرطة الإسلامية.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، والمتضمنة ملاحقة ما تبقى من فلول عصابات داعش الإرهابي، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في محافظة كركوك، من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان، أن "المتهمين كانا ينتميان الى عصابات داعش الإرهابي واحدهما كان مسؤول  على  مايسمى بالشرطة الاسلامية والمسؤول عن تفخيخ وتفجير منازل منتسبي الأجهزة الأمنية، أما الآخر فقد اشترك في قتال قوات البيشمركة مرتدياً الزي القندهاري"، مشيرا الى انه "لدى التحقيق معهما ومواجهتهما بالأدلة والمعلومات اعترفا صراحة قيامهما بهذه الجرائم".

ووجهت وكالة الاستخبارات، المواطنين،  بـ"ضرورة الإسراع في الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144 للتبليغ على الخارجين عن القانون بغية ملاحقتهم والقبض عليهم".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف