المالكي: عقدنا اجتماعا مهما مع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني وسنعمل على حل المشاكل

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، ان الاجتماع الذي عقده مع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، كان مهما، مشيرا الى انه سيتم العمل على حل المشاكل.

وجاءت تصريحات المالكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بعد انتهاء اجتماعه بوفد "الديمقراطي".

واكد المالكي انه تم الاستماع الى شكاوى وملاحظات وفد الحزب الديمقراطي، لافتا الى ان ائتلاف دولة القانون يحترم مطالب وفد الحزب وسيتم العمل على حل المشاكل وأوجه القصور.

وفي جانب اخر من كلمته اشار المالكي الى علاقاتهما وقال ان الاطار التنسيقي له علاقة جيدة مع اقليم كوردستان.

في غضون ذلك، وردا على سؤال من مراسلي كوردستان24 حول اتفاقيتي أربيل وبغداد وتنفيذ الحكومة العراقية وعدم الالتزام بها، قال المالكي إنهم طلبوا قائمة بجميع الملاحظات والمشاكل والمطالب التي لدى الوفد حول الاتفاقية من أجل العمل على حلها.

وفي وقت سابق من اليوم اجتمع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يزور العاصمة بغداد حاليا، مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، حيث جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، وانتخابات برلمان كوردستان العراق المقبلة، وضرورة تهيئة الأجواء اللازمة لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة، من شأنها أن تعزز الاستقرار السياسي والأمني في الإقليم وتحقق تطلعات المواطنين هناك.

كما اجتمع الوفد مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الشروع بإقرار القوانين التي تضمنها اتفاق إدارة الدولة عند تشكيل الحكومة الحالية، وأهمها قانونيّ النفط والغاز، والعفو العام.