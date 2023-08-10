الأسد: لا يمكن أن ألتقي بأردوغان تحت شروطه وحماس "غدرت" بنا

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس السوري بشار الأسد، انه لا يمكنه أن يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحت شروطه، مشيرا في الوقت نفسه الى أن موقف حركة "حماس" كان غدرا ونفاقا.

وجاء ذلك يوم الأربعاء، خلال لقاء أجرته قناة "سكاي نيوز" مع الرئيس السوري بشار الأسد في قصر المهاجرين بدمشق تناول خلاله العديد من القضايا وآخر المستجدات المرتبطة بالوضع الداخلي السوري.

وحول اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وطلب تركيا بعدم وضع شروط مسبقة للقاء، قال الأسد: "كلمة من دون شروط مسبقة للقاء يعني من دون جدول أعمال، من دون جدول أعمال يعني من دون تحضير، من دون تحضير يعني من دون نتائج، فلماذا نلتقي أنا وأردوغان؟! لكي نشرب المرطبات مثلاً. نحن نريد أن نصل لهدف واضح".

وأضاف "هدفنا هو الانسحاب من الأراضي السورية بينما هدف أردوغان هو شرعنة وجود الاحتلال التركي في سورية، فلذلك لا يمكن أن يتم اللقاء تحت شروط أردوغان".

وعند سؤاله عن تصريحات أردوغان التي تحدث فيها مرارا بأن الانسحاب التركي لن يتم من سوريا مادام هناك إرهاب يهدد الدولة التركية، قال الأسد: "الحقيقة، الإرهاب الموجود في سوريا هو صناعة تركية، جبهة النصرة، أحرار الشام هي تسميات مختلفة لجهة واحدة كلها صناعة تركية وتمّول حتى هذه اللحظة من تركيا، إذن عن أي إرهاب يتحدث".

وتحدث الأسد عن رؤية سوريا لحركة حماس قائلا: "بعد كل ذلك الوقت أريد أن أوضح نقطة صغيرة، أن البعض من قادة حماس كان يقول بأن سوريا طلبت منهم أن يقفوا معنا، كيف يقفون معنا، كيف يدافعون عن الدولة السورية، هم لا يوجد لديهم جيش وهم بضع عشرات في سوريا وهذا الكلام غير صحيح. الموقف نحن أعلناه بأكثر من مناسبة بأنه موقف غدر، ليس لأننا وقفنا معها لكن لأنها كانت تدّعي المقاومة في ذلك الوقت".

وتابع ان موقف حماس "هو مزيج من الغدر والنفاق، أما علاقتنا اليوم هي علاقة ضمن المبدأ العام، نحن نقف مع كل طرف فلسطيني يقف ضد إسرائيل لكي يسترد حقوقه، هذا مبدأ عام".

وأكد أن العلاقات بين سوريا وحماس لا يمكن أن تعود كما كانت عليه في السابق.