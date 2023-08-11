بشكل مفاجئ.. الصحة العالمية تتحدث عن ارتفاع إصابات "كورونا" بنسبة 80 بالمئة

أربيل (كوردستان 24)- كشفت آخر بيانات منظمة الصحة العالمية، عن تسجيل زيادة بأكثر من 80 بالمئة في معدل الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة.

ونوهت المنظمة الدولية إلى تلقيها بلاغات عن ما يقرب من 1.5 مليون حالة إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 2500 حالة وفاة خلال فترو شهر (من 10 يوليو/تموز إلى 6 أغسطس/ آب 2023)، بزيادة قدرها 80 بالمئة، مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية الى أنه في حين أبلغت خمسة أقاليم تابعة لها، عن انخفاض في عدد الحالات والوفيات على حد سواء، أبلغ إقليم غرب المحيط الهادئ عن زيادة في عدد الحالات وانخفاض في الوفيات.

إلى حدود السادس من آب الجاري، أودى كوفيد-19 بحياة نحو 6.9 مليون شخص على مستوى العالم، فضلا عن إصابة أكثر من 768 مليونا منذ ظهور الفيروس.

وأبلغت 44 بالمئة من البلدان (أي 103 من أصل 234)، خلال الـ 28 يوما، عن تسجيل حالة واحدة على الأقل إلى منظمة الصحة العالمية، وهي نسبة آخذة في الانخفاض منذ منتصف عام 2022.

هذه السلالة السريعة الانتشار هي الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة والسبب في أكثر من 17 بالمئة من الإصابات وفي تفشي المرض في أنحاء البلاد. واكتُشفت السلالة الجديدة أيضا في الصين وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وغيرها من البلدان.

كما قالت منظمة الصحة العالمية في تقييم لمخاطر السلالة الجديدة "لا تشير الأدلة المتاحة إجمالا إلى أن السلالة ’إي.جي.5’ تشكل خطرا على الصحة العامة أكبر من السلالات الأخرى المنتشرة حاليا المتحورة من أوميكرون".

أضافت أن هناك حاجة إلى تقييم أكثر شمولا للمخاطر التي تشكلها السلالة الجديدة.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت رسمياً تفشي الجائحة في آذار/ مارس 2020، وأنهت حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بالمرض في أيار/ مايو من العام الحالي.