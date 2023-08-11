أوكرانيا تُعيد 385 طفلاً من روسيا إلى عائلاتهم

أربيل (كوردستان 24)- أعيد حتى الآن 385 طفلاً أوكرانياً إلى عائلاتهم بعد أن كانوا قد رُحِّلوا سابقاً إلى روسيا، وفقاً لمنظمة قرى الأطفال النمسوية المشاركة في عمليات الإعادة.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، آنا رادل" إن "قرى الأطفال تدعم الآباء عبر توفير الموارد المالية أحياناً أو عبر مساعدتهم في التخطيط لمسارهم".

وأوضحت المنظمة غير الحكومية، وهي واحدة من "ثلاث جهات فاعلة" تنشط في هذا المجال، أن "ما مجموعه 385 طفلاً أعيدوا إلى أوكرانيا حتى الآن، بينهم 84 بمساعدة قرى الأطفال والمنظمات الشريكة لها".

وذكرت المنظمة، ومقرها في إنسبروك، في بيان الخميس "غالباً ما يكون الأطفال هم من يطلبون بأنفسهم المساعدة عبر شبكات التواصل الاجتماعية على سبيل المثال، كما يزودنا سكان المناطق المحتلة أحياناً معلومات".

تقوم المنظمة بتدريب الاختصاصيين الاجتماعيين وعلماء النفس ليتمكنوا من تقديم الدعم المناسب للقصر وعائلاتهم، وفق فرانس برس.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت مارس آذار الماضي، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في "الترحيل غير القانوني" للأطفال.

ويشمل العدد ما لا يقلّ عن 19 ألف طفل أوكراني، بحسب كييف.

مع وجود 2,5 مليوني قاصر وأقاربهم مسجلين في 137 دولة وإقليماً عام 2022، تقدم قرى الأطفال (إس أو إس) نفسها على أنها "أكبر منظمة عالمية" من هذا النوع.

وعُلِّقت عضوية الفرع الروسي للمنظمة غير الحكومية بعدما كشفت الصحافة اتهامات لها برعاية أطفال أوكرانيين في ظروف غير شفافة.