في اتصال هاتفي.. السوداني ومحمد بن زايد يبحثان العلاقات الثنائية

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد ، هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات العربية المتّحدة محمد بن زايد آل نهيان تعزيز التعاون المشترك، والعلاقات الثنائية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات العربية المتّحدة، محمد بن زايد آل نهيان".

وبين أنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها وكذلك مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف البيان، أن "الاتصال شهد التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة، والعمل على مواصلة بناء علاقات التكامل والشراكة على مختلف المستويات، بما يحقق مصالح شعبي البلدين، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها".