رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً رفيعاً من القيادة العامة لقوات التحالف في العراق وسوريا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الأحد 13 آب (أغسطس) 2023، وفداً رفيعاً من قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، ضم كلاً من القائد العام الجديد الجنرال جول فاول، والقائد السابق الجنرال ماثيو ماكفرلين.

وخلال الاجتماع، أعرب رئيس الحكومة عن شكره وتقديره للجنرال ماكفرلين على جهوده وخدماته التي قدمها خلال فترة توليه منصبه، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته القادمة.

كما هنّأ رئيس الحكومة، الجنرال فاول بمناسبة توليه منصبه الجديد، وأبدى استعداد حكومة إقليم كوردستان لتقديم كل التعاون والدعم اللازمين لتحقيق مهمته بنجاح.

وتمحور الاجتماع بشأن مواصلة الجهود الإصلاحية داخل وزارة البيشمركة، وتذليل جميع المشاكل والعقبات التي تواجه عملية توحيد قواتها، بالإضافة إلى إبعاد الوزارة عن أي تأثيرات حزبية.

كذلك تناول الاجتماع الوضع في العراق بشكل عام، وآخر التطورات المتعلقة بجهود مكافحة التهديدات التي يشكلها إرهابيو داعش في العراق وسوريا.