وزير الدفاع السوري: طالما تركيا تحتل أراضينا لا يمكن أن نتقدم باتجاه السلام

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدفاع السوري علي محمود عباس، الثلاثاء 15 آب أغسطس 2023، إنه لطالما تحتل أنقرة أراض سورية، فلا يمكن أن نتقدم باتجاه السلام.

وجاء حديث الوزير السوري في لقاء صحفي مع قناة "روسيا اليوم" بالعربية، وذلك على هامش منتدى موسكو للأمن الدولي.

وقال عباس أن "سوريا دائما كانت.. دولة مسالمة، لكن للأسف تركيا انخرطت في الحرب ودعمت الإرهاب".

وأضاف، أن "عدة جولات من المفاوضات حصلت لكن لم نصل إلى تقدم بسبب عدم الإقرار التركي بالانسحاب من الأراضي السورية".

وكشف الوزير السوري، أن تصريح وزير الدفاع التركي بعدم الانسحاب "زاد الأمور تعقيداً، وطالما تركيا تحتل أراضي سوريا لا يمكن أن نتقدم باتجاه السلام".

وتابع، "إن أردوا السلام مع سوريا والأمن لتركيا يجب أن يبدؤوا بالانسحاب من الأراضي السورية ويقروا بذلك".

واكد ان الحكومة السورية لن تقبل أن تكون لتركيا قوات على الأراضي السورية ونبني السلام، "هذا عكس المنطق".

وأشار وزير الدفاع السوري، إلى أن "تركيا دعمت وما زالت تدعم المنظمات الإرهابية في الشمال السوري، ونحن نأمل أن تودع إلى رشدها وتوقف هذا الدعم وأن تنسحب من الشمال السوري وأن نتقدم باتجاه السلام".