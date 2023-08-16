عمار الحكيم يهنئ الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالذكرى الـ 77 على تأسيسه

أربيل (كوردستان 24)- هنأ زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمناسبة الذكرى الـ 77 على تأسيسه.

وكتب عمار الحكيم على حسابه في منصة "إكس" "تويتر سابقاً"، "نبارك لقيادة وجماهير الحزب الديمقراطي الكوردستاني و لاسيما الأخ المناضل الأستاذ مسعود البارزاني ذكرى تأسيسه الـ 77 التي اتسمت بالنضال الطويل ضد الديكتاتورية توجت وإلى جانب القوى الوطنية بإنتاج عملية ديمقراطية بعد العام 2003".

وأضاف: "نأمل أن تكون المناسبة فرصة لترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية في إقليم كوردستان والعراق، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لحل القضايا العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وفق الدستور".

وتأسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني عام 1946 بقيادة الخالد ملا مصطفى بارزاني، وبجهود العديد من الشخصيات الكوردستانية الوطنية البارزة.

وعقد الحزب في الـ 16 من آب أغسطس من العام ذاته، أول مؤتمر له وانتُخِب القائد الخالد ملا مصطفى بارزاني رئيساً للحزب. وفي عام 1961 وبسبب قمع السلطات العراقية للكوردستانيين ورفضها منح الشعب الكوردستاني حقوقه، أطلق الحزب ثورة أيلول.

ونال الحزب الديمقراطي الكوردستاني ثقة كبيرة من جانب الكوردستانيين منذ بداية ثورة أيلول وحتى اليوم. كما ويُعدُّ الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مقدمة الأحزاب بجميع الانتخابات التي جرت في إقليم كوردستان وحتى الآن.