العلاق: ديون الحكومة العراقية للبنك المركزي تتجاوز 46 تريليون دينار

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الخميس، أن الحكومة الاتحادية مديونة للبنك بمبلغ مالي يصل إلى قرابة 50 تريليون دينار.

وقال العلاق للصحفيين، إن "هناك توجهاً لحصول الدولار داخل المطارات عبر منافذ للشركات الرصينة".

وأضاف أن "من 5 إلى 6 سنتات تكلفة طبعة العملة العراقية للورقة الواحدة"، مستدركا "لا صندوق سيادي في ظل عجز الموازنة الحالية".

وأكد العلاق أن "رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي كان دقيقا في الصرف والتعامل بالنظام المالي"، مؤكدا أن "البنك المركزي العراقي يطلب الحكومة 46 تريليون دينار، 30 منها في حكومة الكاظمي".

وتابع، أن "الحديث عن دخول 14 مصرفا أجنبيا للعراق غير صحيحة"، مشيرا في الوقت نفسه الى أن "البنوك التي لديها مصارف مراسلة وضعها سليم ورسمي وسهل بالحوالات الخارجية"، مبينا أن "التوجه القادم القضاء على المضاربين بالسوق الموازي".

واشار محافظ البنك المركزي العراقي الى أن "التعامل الأمني مع التجار بالاعتقال والإهانة غير مقبول تماما".

وقال "نخوض معركة كبيرة لإزاحة الفئات غير الشرعية التي تستولي على العملة الصعبة"، لافتا الى أن "هناك مستقبل للذهب والعراق يمتلك 132 طنا".