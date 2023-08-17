رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في أبوظبي، اليوم الخميس 17 آب (أغسطس) 2023، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز العلاقات وتوطيد أواصر الصداقة بين الإمارات وإقليم كوردستان.

كذلك شهد الاجتماع تأكيداً متبادلاً على أهمية توثيق آفاق التنسيق والتعاون بين الجانبين في المجالات كافة.

وفي محور آخر من الاجتماع، ناقش الجانبان الوضع العام في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.