الاتحاد الوطني الكوردستاني يعلن موعد انعقاد مؤتمره الخامس

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأحد، انعقاد مؤتمره الخامس في الـ 27 من شهر أيلول سبتمبر المقبل.

وذكر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، "تقرر في الاجتماع الذي تم عقده اليوم في مقر المكتب السياسي للحزب في كركوك، عقد المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني في الـ 27 من شهر أيلول سبتمبر 2023".

وعقد الاتحاد الوطني الكوردستاني مؤتمره الرابع في الـ 21 من كانون الأول 2019 في السليمانية، وأجرى تغييرات جزئية في الهيكل التنظيمي للحزب، لكن الخلافات الداخلية للحزب أنتجت أحداث الـ 8 من تموز 2021، حيث لا تزال التوترات الداخلية للحزب مستمرة.