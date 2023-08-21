وزارة البيشمركة تعزّي القوات الفرنسية بوفاة أحد جنودها في العراق

أربيل (كوردستان 24)- وجهت وزارة البيشمركة اليوم الأثنين 21 آب أغسطس 2023، التعازي للقوات الفرنسية، بوفاة أحد جنودها متأثرا بجروحه في العراق.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان، "تلقينا بحزن خبر وفاة الجندي الفرنسي نيكولا لاتورت، خلال تدريبات على الأراضي العراقية، وبهذه المناسبة نشاطر القوات الفرنسية في إقليم كوردستان والعراق، وعائلة الفقيد حزنها".

وثمنت وزارة البيشمركة تعاون القوات الفرنسية مع قوات البيشمركة ودعمها وتطوير قدراتها لمكافحة الإرهاب".

وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، وفاة أحد جنودها يدعى "نيكولا لاتورت"، متأثراً بجروحه التي تعرّض لها خلال تدريباتٍ عسكرية للقوات الأمنية العراقية.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن الجندي المنضوي ضمن صفوف الكتيبة السادسة هندسة، أصيب أمس الأحد خلال تدريب القوات العراقية.

وأضاف البيان، أن الجندي المصاب (دون ذكر مكان وقوع الحادث) نُقِل بمروحيةٍ إلى مستشفى في أربيل، قبل أن يفارق الحياة متأثراً بجروحه الخطيرة.

ومنذ مايو أيار 2023، يشارك نيكولا لاتورت، في تدريب القوات العراقية على طرق الوقاية من العبوات الناسفة وتفكيكها.

وفي الـ 18 أغسطس آب الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مقتل أحد الجنود الفرنسيين وإصابة آخر، جراء تعرّضه لحادث أثناء قيامه بمهمة تدريبية للقوات المسلحة العراقية.

وتحتل فرنسا المرتبة الثانية في قائمة شركاء العراق في مجال التعاون العسكري من حيث عدد الأفراد في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وتشارك في البعثة التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي في العراق.