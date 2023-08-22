العراق وتركيا يؤكدان أهمية استئناف نفط كوردستان بعد الانتهاء من عمليات تأهيل الانابيب

أربيل (كوردستان24)- أكد وزيرا النفط العراقي والتركي اليوم الثلاثاء على أهمية استئناف تدفقات النفط بعد الانتهاء من عمليات تأهيل الانابيب النفطية، مشددين على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة والنفط والغاز والربط الكهربائي.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان لها اليوم "أن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني التقى في أنقرة وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار".

وأضاف البيان "أن الوزيرين ناقشا عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وشددا على أهمية خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا، واستئناف تدفقات النفط الخام، بعد الانتهاء من عمليات التأهيل والفحص اللازمة التي يتطلب تنفيذها بعد حادث الزلازل في شباط الماضي".

وأكد البيان على أن الوزيرين أكدا على "تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة والنفط والغاز والربط الكهربائي والطاقة المتجددة".

وأشار البيان الى أن "اللجنة الاقتصادية العراقية - التركية المشتركة التي يرأسها الوزيران قررت عقد الاجتماع التاسع عشر للجنة في بغداد، يحدد موعدها لاحقاً".

وكانت تركيا قد أوقفت تصدير 450 ألف برميل يومياً من إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي في 25 آذار/ مارس 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريس، حكمها لصالح بغداد في قضية تحكيم.

وأعلنت وزارة النفط الإتحادية في وقت سابق، عن قرب عقدها اجتماعا مع الجانب التركي لبحث استئناف تصدير النفط العراقي من إقليم كوردستان.

وكان العراق قد كسب دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من كوردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو".