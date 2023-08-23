من بينها النفط والمياه.. الحلبوسي وهاكان فيدان يبحثان جملة ملفات

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، جملة من القضايا والملفات، من بينها ملفي النفط والمياه.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، تلقت كوردستان24 نسخة منه، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الأربعاء، وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، والوفد المرافق له".

وأشار إلى أن "اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في المجالات كافة، ومنها المجال الاقتصادي والأمني والاستثماري، فضلاً عن التباحث حول ملف النفط وضرورة حلِّ إشكاليات ملف التصدير، وحول الاتفاق على تشكيل لجنة دائمية بين البلدين لمعالجة ملف المياه".

كما تناول اللقاء، بحسب البيان، "تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية التنسيق بين العراق وتركيا في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

وأكد الحلبوسي "على ضرورة إيجاد حلول لمشكلة المياه، وحصول العراق على حصةٍ عادلةٍ من المياه، وزيادة الإطلاقات لنهري دجلة والفرات، وأهمية التعاون الثنائي في هذا المجال المهم، والاستفادة من الخبرات التركية في تحسين وتطوير منظومات المياه في العراق".

من جهته، عبَّر وزير الخارجية التركي، وفقاً للبيان، "عن دعم بلاده للعراق، والاستعداد للعمل على حلِّ المشاكل العالقة بين البلدين، والتعاون في جميع المجالات".

ووصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء يوم الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في إطار زيارة رسمية للقاء كبار المسؤولين العراقيين.

والتقى فيدان خلال زيارته، بنظيره فؤاد حسين، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد.

كما من المقرر أن يصل هاكان فيدان اليوم الأربعاء، إلى عاصمة إقليم كوردستان أربيل، للقاء مسؤولي حكومة الإقليم.