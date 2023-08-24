ترامب: الحالة العقلية لبايدن أسوء من حالته الجسدية

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ان حالة الرئيس الأمريكي جو بايدن العقلية، اسوء من حالته الجسدية، وذلك ضمن موجة انتقادات لاذعة وجهها للرئيس الأمريكي، مرجحا ألا يتمكن بايدن من الوصول إلى انتخابات 2024 الرئاسية.

وفي مقابلة تلفزيونية مع تاكر كارلسون، انتقد ترامب البالغ من العمر 77 عاما الرئيس بايدن (80 عاما) بسبب مظهره وقدراته العقلية.

وقال "أعتقد أنه أسوأ عقليا منه جسديا.. إنه ليس رياضيا، انظر إليه كيف أنه لا يستطيع رفع قدميه عن العشب".

وأضاف ترامب "تشاهده وهو يبدو أنه يمشي على أعواد الأسنان.. ثم تراه على الشاطئ حيث لا يستطيع رفع الكرسي. كما تعلمون، من المفترض أن تكون هذه الكراسي خفيفة، أليس كذلك؟ مثل أوقيتين.. ساقاه النحيلتان تبدوان فظيعتين على الشاطئ".

وأشار ترامب إلى أنه لا يفهم الاستراتيجية وراء ذهاب بايدن إلى الشاطئ، وقال: "لا أعرف ماذا يفعل بالشاطئ.. أعتقد أنه يبدو فظيعا على الشاطئ. لا يستطيع المشي عبر الرمال".

ولم يسلم المرشحون للانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري، من لسان ترامب، فقد انتقد المشاركين في مرحلة المناظرة في ميلووكي، قائلا إن هناك بعض المرشحين الذين لا ينبغي لهم حتى الترشح.