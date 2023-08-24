سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل القنصل العام الأمريكي الجديد لدى الإقليم

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني القنصل الأمريكي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس 24 آب (أغسطس) 2023، القنصل العام الأمريكي الجديد لدى الإقليم مارك سترو.

وخلال اللقاء، أعرب القنصل الأمريكي الجديد عن ارتياحه لإتاحة الفرصة له للعمل في إقليم كوردستان، منوها في الوقت نفسه بعلاقات بلاده التاريخية مع إقليم كوردستان في مختلف المراحل.

وأشاد القنصل الأمريكي الجديد بدور الرئيس بارزاني في تطوير هذه العلاقات ومواجهة الإرهاب، مؤكدا على استمرار التعاون والتآزر بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان.

وخلال اللقاء نفسه، أعرب الرئيس بارزاني عن أمله في نجاح القنصل الأمريكي في مهامه، فيما سلط الضوء على الوضع السياسي في العراق والمنطقة، وخطر الإرهاب، فضلا عن استمرار التعاون بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان في الحرب على الإرهاب ومختلف المجالات الأخرى.

 

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