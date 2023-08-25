بوتين يعد بالتحقيق في تحطم طائرة كانت تقل بريغوجين ويعزي أقارب الضحايا

أربيل (كوردستان 24)- بعد نحو يوم على مقتل زعيم المجموعة الشبه عسكرية فاغنر، يفغيني بريغوجين، أثناء تحطم طائرة كانت تقله برفقة أشخاص آخرين، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس "تعازيه" لأقارب الضحايا.

وقال بوتين بوتين في اجتماع نقلت وقائعه عبر التلفزيون: "بادئ ذي بدء، أود أن أعرب عن تعازي الصادقة لأسر جميع الضحايا"، واصفا بريغوجين بأنه رجل ارتكب "أخطاء" جسيمة لكنه "حقّق نتائج".

ووصف سيد الكرملين الحادث بأنه "مأساة". وصرح: "عرفت بريغوجين لفترة طويلة جدا، منذ مطلع التسعينيات. لقد كان رجلا ذو مصير معقّد، وارتكب أخطاء جسيمة في حياته، لكنه حقّق النتائج المرجوة".

كما قال الرئيس الروسي: "سنرى ما سيقوله المحققون في المستقبل القريب. الفحوص جارية، فحوص فنية وجينية"، لافتا إلى أن التحقيق "سيستغرق بعض الوقت". وأردف أثناء اجتماعه مع قائد منطقة دونيتسك الذي عينته روسيا دينيس بوشيلين: "سيتم إجراؤه حتى النهاية والتوصل إلى نتيجة. لا شك في ذلك". وأكد أن قائد فاغنر "عاد من أفريقيا" يوم الحادث الأربعاء.

وأثارت ملابسات الحادث الذي أكدت موسكو أنه أودى بجميع الركاب، ومنهم مقربون من بريغوجين، تكهنات حول احتمال اغتياله.

ويجري حاليا تحقيق في سبب تحطم الكارثة والتي جاءت بعد شهرين بالضبط على تمرد فاغنر قصير الأمد ضد القيادة العسكرية الروسية.

كذلك، اعتبر بوتين أن ضحايا تحطم الطائرة "قدّموا مساهمة كبيرة في جهودنا المشتركة" في أوكرانيا، حيث تشن روسيا هجوما عسكريا منذ فبراير/شباط 2022.