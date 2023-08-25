مسرور بارزاني يخصّص أكثر من 850 مليون دينار لدوريات كرة القدم بالإقليم

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على إنفاق أكثر من 850 مليون دينار على مختلف الدوريات المحلية لكرة القدم في الإقليم.

وقال مدير عام الرياضة في إقليم كوردستان، سردار إسماعيل، إن رئيس الحكومة مسرور بارزاني "وافق على تخصيص مبلغ 859 مليون و480 ألف دينار للإنفاق على الدوريات المحلية لكرة القدم".

وتشمل تلك الدوريات، بحسب إسماعيل، "دوري الدرجة الممتازة، دوري الدرجة الأولى والثانية للموسم الماضي، إضافةً لكأس كوردستان وكرة الصالات وبطولتي الشباب والناشئين".

وأضاف مدير عام الرياضة في حديثٍ لـ كوردستان 24، "بناءً على طلب المديرية من خلال كتابٍ رسمي، وافق رئيس الوزراء على إنفاق مبلغ 588 مليون و670 ألف دينار لنفقات موسم 2022- 2023".

ويتضمّن ذلك، "مصاريف اللاعبين وملابسهم، والموظفين والمعدات الرياضية ضمن دوريات الدرجة الممتازة والأولى والثانية، وكأس كوردستان وكرة الصالات".

وتابع إسماعيل: "كما خصص رئيس الحكومة مبلغ 270 مليون و800 ألف دينار بدل نفقات دوري الشباب والأشبال لموسم 2022-2023، إضافة لأجور الحكام".

وكانت المديرية العامة لرياضة إقليم كوردستان، أرسلت كتابين رسميين إلى رئاسة مجلس الوزراء عبر وزارة الثقافة والشباب، تضمنا طلب صرف 859 مليون و480 ألف دينار بدل نفقات دوريات كرة القدم في الإقليم للموسم الماضي.