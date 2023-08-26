محامي عائلة مهسا أميني يخضع للمحاكمة

أربيل (كوردستان24)- أعرب محامون في عدة مدن إيرانية وشرق كوردستان عن استيائهم من قرار البرلمان الايراني، موضحين ان البرلمان يحد من استقلالية نقابة المحامين و زاد الضغط على المحامين، يأتي ذلك بعد أن قدمت السلطات الايرانية محامي عائلة مهسا أميني للمحاكمة.

وتجمع المحامون في عدة مدن إيرانية وشرق كوردستان للاحتجاج "طهران و يزد وخراسان وكرمنشاه وأورمية"، وانتقدوا قرار البرلمان الاخير، وطالبوا مجلس حماية الدستور رفض القرار البرلماني.

ويقول المحامون المحتجون "ان نقابة المحامين لن تتمتع بالاستقلالية بعد الان، وهو ما يتعارض مع الحقوق الاساسية للشعب، ولن تكون حقوقهم محمية في المحاكم بعد الان"، وبحسب القرار البرلماني يجب على المحامين الحصول على ترخيصهم من وزارة الاقتصاد والالتزام بقرارات الوزارة، وتتولى نفس الوزارة مراقبة شؤون المحامين، وقد أثار هذا قلق المحامين في إيران وشرق كوردستان.

وقد تم جمع 20 ألف توقيع حتى الان للمطالبة بالغاء القرار البرلماني، ومن جهة أخرى ومع اقتراب ذكرى وفاة مهسا أميني وبداية مظاهرات العام الماضي، تزايدت الضغوط على المحامين.

وسيحاكم المحامي البارز في شرق كوردستان صالح نكبخت، الذي تولى قضية مهسا أميني في المحاكم، يوم الثلاثاء 29 آب أغسطس، بتهمة الطعن في قرار المحكمة وتحريض الرأي العام على التظاهر.

في غضون ذلك، ذكر الموقع الالكتروني لهيئة المحامين الايرانية ان بعض المحامين الذين مثلوا عائلات ضحايا مظاهرات العام الماضي قد تم إلغاء تراخيص محاميهم في الايام الاخيرة، وكلها كانت بحجة تحريض الرأي العام وإثارة الفوضى وعدم احترام الحكومة.

ولم يرد المسؤولون الايرانيون بعد على المحامين المحتجين، الذين يقولون انهم يتعرضون لضغوط من الحكومة وان استقلالهم مقيد بموجب القانون.