آيدن معروف : زيارة وزير الخارجية التركي لاربيل سيكون لها تأثير إقتصادي  سياسي ودبلوماسي وأمني كبير

أربيل (كوردستان24) - قال وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة إقليم كوردستان آيدين معروف لكوردستان24 من اسطنبول إن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى إقليم كوردستان سيكون لها تأثير سياسي ودبلوماسي وأمني كبير

وأضاف :" إن زيارة فيدان إلى إقليم كوردستان كانت إيجابية وقد تستأنف صادرات النفط إلى تركيا في المستقبل."

وتابع وزير الاقليم لشؤون المكونات :"حكومة كوردستان أوفت بجميع التزامتها تجاه الحكومة الفدرالية لذلك تستوجب على الاخير ان تكون جادة في إتخاذ خطوات بخصوص هذا الموضوع .

ووصف معروف ،علاقات أربيل وأنقرة بانها تسير على أعلى مستوى وأن زيارة وفد وزارة الخارجية التركية برئاسة هاكان فيدان الى اربيل سيكون لها تأثير ايجابي خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والدبلوماسية بين الطرفين ."

وقال أيدين معروف : إنه توجه إلى اسطنبول للقاء رجال الأعمال والشركات التركية العاملة في إقليم كوردستان، حيث تهدف حكومة الاقليم إلى مواصلة تطوير العلاقات التجارية مع أنقرة.

وتعد تركيا أحد أهم الشركاء التجاريين لإقليم كوردستان.