سیاسة

بشتيوان صادق: بغداد لم تلتزم بالاتفاقيات مع إقليم كوردستان لكننا لن نفقد الأمل

author_image سوار أحمد
کوردستان بشتيوان صادق اقليم كوردستان بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بشتيوان صادق، اليوم الأحد، أن حكومة إقليم كوردستان أوفت بجميع التزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية، في وقت لم تف فيه بغداد بالتزاماتها تجاه أربيل، لكننا لن نفقد الامل.

وقال بشتيوان صادق، لكوردستان24، ان "هنالك تنصلا من تنفيذ بنود الدستور لدى المسؤولين في بغداد، فالاتفاقيات التي يتم إبرامها مع إقليم كوردستان، لا يتم تطبيقها، لكن الأمل دائما موجود ويمكننا حل المشاكل من خلال الحوار".

وأضاف صادق، ان "إقليم كوردستان التزم بكافة تعهداته للحكومة العراقية، من تسليم للنفط لذا لا ينبغي إدخال قوت المواطنين ورواتبهم ضمن التجاذبات السياسية، ويجب أن تصل رواتب الموظفين شهريا دون أي اشكال".

وأشار القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الى ان "المشاكل بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني ليست مشاكل كبيرة ويمكن حلها، ومن الطبيعي أن يكون هنالك مد وجزر في الحياة السياسية".

وأكد صادق أن وحدة الصف الكوردي وترتيب البيت الداخلي، سيساهم الى حد كبير في تطوير العملية السياسية وفي نيل الحقوق المشروعة لشعب كوردستان.

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