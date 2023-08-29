زيباري: بعد 2013 بلغ حجم العمالة الأجنبية بالإقليم 70 ألف عامل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن منسّق التوصيات الدولية، ديندار زيباري، أن حجم العمالة الأجنبية في إقليم كوردستان منذ عام 2013، بلغ نحو 70 ألف عامل.

وقال زيباري في مؤتمرٍ صحفي حضرته كوردستان 24، الثلاثاء، هناك أكثر من 8 آلاف عامل أجنبي دخلوا إقليم كوردستان عام 2019.

وأضاف: "إلى جانب العمالة الأجنبية، هناك عدد كبير من اللاجئين والنازحين متواجدين في الإقليم، ما يعني أن مسؤولية جديدة أضيفت على كاهل حكومة كوردستان".

مؤكداً على وجود عدة حالات لتجارة الأعضاء البشرية بين اللاجئين، وقال: "صحيح أن البعض يفعل ذلك بسبب احتياجات إنسانية، لكن المسألة تحتاج للضبط وإعادة تنظيم".

في السياق ذاته، أشار زيباري إلى أنهم "سيناقشون قضية الاتجار بالأعضاء البشرية مع مؤسسة بارزاني الخيرية، لأن لدينا اتفاقية معها لمساعدتنا في تنفيذ التوصيات الدولية".

وبحسب مكتب الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، فإن عدد اللاجئين والنازحين الموجودين في الإقليم بلغ أكثر من 913 ألفاً، بحلول نهاية 2022.