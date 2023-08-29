أمن

فرنسا تعلن مصرع أحد جنودها في العراق

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جنود فرنسيون (فرانس برس)
جنود فرنسيون (فرانس برس)
العالم فرنسا جندي فرنسي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل جنديٍ فرنسي أثناء دعم وحدته للقوات العراقية في عملية لمكافحة الإرهاب، بحسب رويترز.

والجندي الذي يدعى، نيكولا مازييه، هو ثالث جندي فرنسي يلقى مصرعه خلال شهر أغسطس آب الجاري، بعد سبق أن أعلنت الرئاسة الفرنسية مقتل اثنين آخرين بشكلٍ منفصل خلال تدريبات القوات العراقية.

وتحتل فرنسا المرتبة الثانية في قائمة شركاء العراق في مجال التعاون العسكري من حيث عدد الأفراد في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وتشارك في البعثة التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي في العراق.

 

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