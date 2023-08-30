سیاسة

المالكي يتوقع اندلاع حرب عالمية ثالثة وشرارتها تبدأ من بلدين

author_image سوار أحمد
العراق نوري المالكي حرب عالمية ثالثة

أربيل (كوردستان 24)- توقع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء 30 آب أغسطس 2023، نشوب حرب عالمية ثالثة، مشيرا الى أن شرارتها ستبدأ من بلدين.

وقال المالكي في حوار تلفزيوني، "أخشى أن الحرب الأوكرانية – الروسية ستستدرج العالم إلى حرب عالمية ثالثة".

وأضاف، أن "الجانب الأميركي الأوروبي يصر على تمزيق روسيا، وأنا أعرف جيداً أن القيادة الروسية ترفض الهزيمة وإذا أصر الطرف الآخر على إلحاق الهزيمة بروسيا من خلال تزويد الأوكرانيين بالأسلحة المتطورة فأنا جداً متوقع أن السلاح النووي سيجد طريقه إلى المعركة".

وتابع المالكي، "اتوقع ستكون هناك حرب عالمية ثالثة إن لم يكن هناك استرخاء وتفكير عقلي أوروبي أميركي روسي لتطويق الأزمة وهذا سيكون مقدمة لنظام دولي جديد على خلفية حرب".

ولفت زعيم ائتلاف دولة القانون، إلى أنه يتوقع أن "تبدأ شرارة تلك الحرب أولاً مما يجري في أوكرانيا والحرب الدائرة بينها وبين روسيا والدعم الأوروبي الأميركي لأوكرانيا، وثانياً الصراع في تايوان".

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