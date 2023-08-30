حكومة كوردستان تشرع بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في عقرة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات اليوم الأربعاء 30 آب أغسطس 2023، ان حكومة إقليم كوردستان، شرعت بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في قضاء عقرة التابع لمحافظة دهوك بكلفة إجمالية تزيد على الثلاثة مليارات دينار.

وذكر بيان لدائرة الإعلام، ان تلك المشاريع تتركز على تبليط الطرق والشوارع وتأثيثها وانشاء المناطق الترفيهية.

وتٲتي تلك المشاريع ضمن البرنامج الخدمي المستمر للحكومة ٳلتاسعة للاقليم من خلال وزارة البلديات والسياحة لمواصلة ٳنعاش وٳزدهار المدن المختلفة وتحسين مستوی الخدمات لمواطني الاقليم.

وتجري حاليا عمليات تبليط شوارع گوڵان ونوروز وروناهی وسماقۆك وخبات والعديد من ٲحياء القضاء.

وبحسب المديرية العامة لبلديات محافظة دهوك فٳن كلفة هذه المشاريع تبلغ 3 مليار و 99 مليون دينار .

ومن المؤمل ٲن تساهم تلك المشاريع في ٳزدهار وتطور المدينة من حيث الجوانب الخدمية المختلفة.