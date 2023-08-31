الأسد يجدد إصراره على "انسحاب القوات التركية" مقابل عودة العلاقات مع أنقرة

أربيل (كوردستان 24)- جدد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس، تأكيده على أن "انسحاب القوات التركية" من بلاده، "شرط لابد منه لعودة العلاقات الطبيعية" بين دمشق وأنقرة.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فقد جاءت تصريحات الأسد خلال استقباله لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق له.

وكانت تركيا قد سعت قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة إلى عقد لقاء قمة بين رئيسها رجب طيب اردوغان والأسد، لكنّ الأخير أشترط وقتها انسحابا مسبقا للقوات التركية من بلاده لعقد الاجتماع.

وجدّد وزير الخارجية التركي آنذاك، دواد تشاويش أوغلو التأكيد على موقف بلاده الثابت والذي يعتبر الوجود العسكري على الأراضي السورية ضروريا لمكافحة "الإرهاب".

وقال تشاوش أوغلو "علينا أن نتأكد من عدم وجود أي تهديد لنا هناك".