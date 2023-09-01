هيئة الأنواء تعلن توقعات حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية وسترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".

واضاف البيان، ان "طقس يوم الاحد، سيكون صحواً في عموم مناطق البلاد، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما ستشهد المنطقة الشمالية انخفاض بضع درجات عن اليوم السابق".

وتابع، ان "طقس يوم الاثنين، سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد".

ولفت، الى ان "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون صحواً وسيشهد ارتفاع قليل بدرجات الحرارة عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".