قوات سوريا الديمقراطية تحمّل دمشق مسؤولية المواجهات في دير الزور

أربيل (كوردستان 24)- حمّلت قوات سوريا الديمقراطية، النظام السوري، مسؤولية المواجهات العسكرية المندلعة في ريف دير الزور بشرقي سوريا، متهمة دمشق بالسعي لخلق "فتنة أهلية".

وذكر بيان لقوات سوريا الديمقراطية يوم الخميس، ان قواتها "تتخذ إجراءات إضافية لملاحقة مجموعات مسلحة تسللت إلى قرى في الريف الشرقي لدير الزور من الضفة الغربية لنهر الفرات، وبدأت بالتحشيد للهجوم على قواتنا في قرى الريف الشرقي".

وذكر البيان، أن العتاد العسكري أرسل إلى المنطقة "من قبل جهات أمنية تابعة للنظام السوري"، مساء الأربعاء، في محاولة لإحداث ما وصفتها القوات بـ"فتنة أهلية لخدمة أجنداتها، بما فيها ضغوطات وتهديدات يتعرض لها وجهاء المنطقة من قبل تلك الجهات".

واعتبر البيان، أن عملية "تعزيز الأمن"، التي أطلقتها قسد في 27 من الماضي، في دير الزور، جاءت بناء على مطالب أهالي ووجهاء المنطقة، مشيرًا إلى أن قوات سوريا الديمقراطية اطلعت شيوخ ووجهاء المنطقة مسبقًا على العملية وأهدافها.

ودخلت المواجهات المسلحة في دير الزور يومها الخامس على التوالي بين قوات سوريا الديمقراطية وعشائر عربية، حيث تركزت الاشتباكات في بلدات منها العزبة شمالًا والبصيرة والشحيل شرقًا.