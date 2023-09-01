رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي برحيل الشاعر كريم العراقي

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 1 ايلول (سبتمبر) 2023، برحيل الشاعر العراقي الشهير كريم العراقي.

وفيما يلي نص التعزية:

ببالغ الأسف والحزن، تلقينا نبأ وفاة الشاعر العراقي الكبير كريم العراقي.

وإذ نعرب عن خالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة واصدقائه ومحبيه، فإننا نسأل المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان