وزير النقل السابق: الربط السككي بين العراق وإيران "رصاصة رحمة" على ميناء الفاو

أربيل (كوردستان24)- علق وزير النقل العراقي السابق والنائب الحالي في مجلس النواب العراقي عامر عبدالجبار اليوم السبت على مشروع الربط السككي بين العراق وايران واصفاً إياه برصاصة الرحمة على ميناء الفاو.

وقال عامر عبدالجبار في مقطع فديو نشره في صفحته الرسمية على موقع "X" تويتر سابقاً اليوم السبت 2 أيلول 2023 "ان الربط السككي مع إيران بنقل المسافرين والادعاء كاذب لعدم ورود أي حصرية بذلك".

وأضاف عبدالجبار "كان الاجدر تحديد مواصفات السكة بحمولة محورية 15 طناً، وغير ذلك فهو خداع للشعب العراقي".

وأشار الى أن"وضع حجر الاساس أثناء انشغال المواطنين في الزيارة الاربعينية مقصود".

ووصف الربط السككي بين العراق وايران بأنه "رصاصة الرحمة على ميناء الفاو".

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد وضع اليوم السبت حجر الاساس لمشروع الربط السككي بمنفذ الشلامجة في محافظة البصرة.

وأعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان له اليوم "ان رئيس الوزراء وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي بمنفذ الشلامجة في البصرة، لنقل المسافرين وزائري العتبات المقدسة، بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحضور نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر".

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي قد أعلن يوم أمس الجمعة 1 أيلول 2023 انه " بعد أن أكدت وزارة النقل ومحافظة البصرة استكمال الإجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء (23333)، المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط السككي (بصرة - شلامجة)، سيتم يوم غد وضع الحجر الأساس لانطلاق أعمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي، لنقل المسافرين والزائرين بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف العوادي أن "المشروع من مشاريع النقل المهمة في المنطقة، وسيسهم أيضاً، بشكل فعال، في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق"، مشيراً الى أن "هذا المشروع مقدمة لمشاريع نقل استراتيجية ستربط العراق ودول الجوار، تعمل الحكومة على تنفيذها بعدما بقيت لسنوات طويلة في إطار النقاش والبحث من دون أن تدخل حيز التنفيذ".