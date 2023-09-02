رئيس حزب الشعب التركماني : أيادي سوداء تقف وراء افتعال الفتن بين مكونات كركوك لتدمير التعايش السلمي

أربيل (كوردستان24) - قال عرفان كركوكي رئیس حزب الشعب التركماني ،إن الذين نصبوا الخيام على طريق كركوك أربيل غرباء عن المدينة ونيتهم خلق الفتنة ويدمروا التعايش السلمي بين مكونات كركوك .

وتابع كركوكي في حديث لكوردستان 24 " الذين قطعوا طريق كركوك اربيل قطعوا أرزاق اهالي كركوك ويدمرون إقتصاد المدينة والحركة التجارية فيها ."

وحول الجهات التي تقف خلف هذه الاحداث قال رئيس حزب الشعب التركماني " هناك أيادي سوداء تقف وراء افتعال الفتن بين مكونات كركوك واستهداف التعايش السلمي بينها ،مشيرا كما هو معروف العراق أمام مرحلة انتخابية فهناك اطراف يتخوفون من عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى مدينة كركوك ويدركون حجم وشعبية الديمقراطي في المدينة .

وأوضح كركوكي " أن التركمان والعرب الاصلاء والمسيحيين والكورد والجميع عامة ليسوا مع قطع طريق كركوك أربيل لعدة أيام من قبل مجموعة غريبة لاتمثل مكونات المدينة وأهالي كركوك بجميع مكوناته لم يعد لديها تحمل أكثر من ذلك لذلك تظاهر أهالي رحيمآوا وشوراوا ضد هذا التعدي على كركوك الذي يهدد حياة ومصالح الجميع .