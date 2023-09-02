سیاسة

رئيس حزب الشعب التركماني : أيادي سوداء تقف وراء افتعال الفتن بين مكونات كركوك لتدمير التعايش السلمي

author_image دیار بکر
کوردستان

أربيل (كوردستان24) - قال عرفان كركوكي رئیس حزب الشعب التركماني ،إن  الذين نصبوا الخيام على طريق كركوك أربيل غرباء عن المدينة ونيتهم خلق الفتنة ويدمروا التعايش السلمي  بين مكونات كركوك .

وتابع كركوكي في حديث لكوردستان 24 " الذين قطعوا طريق كركوك اربيل قطعوا أرزاق اهالي كركوك ويدمرون إقتصاد المدينة والحركة التجارية فيها ."

وحول الجهات التي تقف خلف هذه الاحداث قال رئيس حزب الشعب التركماني " هناك أيادي سوداء تقف وراء افتعال الفتن بين مكونات كركوك واستهداف التعايش السلمي  بينها ،مشيرا كما هو معروف العراق أمام مرحلة انتخابية فهناك اطراف يتخوفون من عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى مدينة كركوك ويدركون حجم وشعبية الديمقراطي في المدينة  .

وأوضح كركوكي " أن التركمان والعرب الاصلاء والمسيحيين والكورد والجميع عامة ليسوا مع قطع طريق كركوك أربيل لعدة أيام من قبل مجموعة غريبة لاتمثل مكونات المدينة  وأهالي كركوك بجميع مكوناته لم يعد لديها تحمل أكثر من ذلك لذلك تظاهر أهالي رحيمآوا  وشوراوا ضد هذا التعدي على كركوك الذي يهدد حياة ومصالح الجميع .

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف