السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات استشهاد وإصابة عدد من المتظاهرين في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات استشهاد وإصابة عدد من المتظاهرين في كركوك.

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان تلقته كوردستان24، إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات وفاة أحد المواطنين وسقوط عدد من الجرحى على خلفية الأحداث، التي وقعت اليوم السبت، في محافظة كركوك".

وأضاف: "كما أكد على محاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وتظاهر المواطنون الكورد في كركوك مساء اليوم السبت، ضد قطع الحشد الشعبي والعرب الوافدين والجبهة التركمانية الطريق الرئيسي بين كركوك - أربيل منذ الـ 28 من أغسطس آب الجاري.

وتسببت ممارسات تلك المجموعات التي توصف بأنها "قطاع طرق ومثيري شغب"، بتوقف حركة الأسواق وأعمال المواطنين منذ نحو أسبوع.

وأطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي على المتظاهرين الكورد، الأمر الذي أسفر عن استشهاد مواطنين كورديين، وإصابة ستة آخرين.

وقال الرئيس بارزاني في بيان، "قام مجموعة من المشاغبين منذ عدة أيام بقطع الطريق بين أربيل وكركوك بحجة منع إفتتاح مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، وعدم السماح للمواطنين أن يعيشوا حياتهم الطبيعية كما أنهم خلقوا أوضاعاً غير مناسبة وخطيرة للغاية لأهالي كركوك".

وأكد أن "كركوك يجب أن تكون مثالاً للتعايش والتآخي والوحدة بين جميع المكونات في المدينة"، لافتاً إلى أن "هذه التصرفات غير اللائقة وغير القانونية ماهي الإ محاولة لخلق الفتنة وتمزيق النسيج المجتمعي والعيش المشترك".

كما دعا الرئيس بارزاني "رئيس الوزراء العراقي، إلى وضع حد لهذه العوائق والفوضى ووضع حد للقمع والتمييز والعراقيل التي تستهدف بشكل مباشر التعايش والاستقرار في كركوك وغيرها من المناطق".

من جهته، طالب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى التدخل للسيطرة على الوضع غير المقبول في كركوك.

وقال مسرور بارزاني في بيان، "نعرب بأشد العبارات عن إدانتنا لأعمال الشغب التي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي في مدينة كركوك".

وأضاف: "كما ندين بشدة الهجمات التي نفذها الشوفينيون والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الكورد".

وأكد "على أهمية عدم السماح للأشخاص غير المسؤولين بتصعيد الوضع وتأزيمه وتعقيده أكثر مما هو عليه الآن".

وحث رئيس وزراء الإقليم "المواطنين العرب الأصليين والتركمان في كركوك على عدم السماح للغرباء بزعزعة استقرار المدينة وتعكير صفو التعايش بين مختلف المكونات".